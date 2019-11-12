В Копейске открыли велопарковку имени Дмитрия Новоселова, утонувшего при спасении друзей

Активисты ОНФ помогли реализовать проект Дмитрия Новоселова по созданию школьной велопарковки.

По словам члена регионального штаба ОНФ и руководителя центра волонтеров «Сила добра» Андрея Горланцева, мальчик любил ездить на велосипеде и перед смертью презентовал школьный проект велопарковки. Активисты решили осуществить мечту подростка.

Велопарковка появилась в Копейске на территории школы № 48, где учился Дмитрий Новоселов. Рядом располагается табличка с QR-кодом. С его помощью можно открыть страницу, где описан подвиг подростка.

Андрей Горланцев отметил, что весной стоянку для велосипедов планируют оборудовать камерой видеонаблюдения. На зиму велопарковку уберут, добавил он.

«Чтобы она не стояла зимой под снегом и не мешала очистке территории, мы будем велопарковку на зимний период снимать, а весной, когда снег сойдет, — ставить обратно. Возникло предложение и в других школах, которые захотят, открыть такие велопарковки. Уже откликнулось несколько школ из Копейска, Тюмени, Подмосковья, Челябинска и Челябинской области. Попросили поделиться чертежами и эскизами, планируют сделать такие же велопарковки у себя», — прокомментировал Андрей Горланцев.

Стоимость одной велопарковки составляет около 30 тыс. рублей. «Это если делать с крепежом, хорошим покрытием и видеонаблюдением», — подчеркнул Андрей Горланцев. В следующем году в день гибели Дмитрия Новоселова активисты намерены организовать соревнования по велоспорту. Также эксперты ОНФ выступили с предложением создать программу поддержки детей-героев.

13-летний Дмитрий Новоселов погиб 24 мая. Он ценой своей жизни спас двух друзей, которые упали с обрыва в затопленный карьер рядом с поселком Бажово. На стене школы, где учился мальчик, поместили мемориальную доску. В конце октября президент Владимир Путин посмертно наградил Дмитрия Новоселова медалью «За спасение погибавших».

Фото: отделение ОНФ в Челябинской области

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.