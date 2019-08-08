В Карталах пять человек поступили в больницу из-за отравления неизвестным веществом

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Силовики задержали подозреваемого в подрыве автомобиля во дворе дома в Магнитогорске08.08.11:47
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В Карталах пять человек поступили в больницу из-за отравления неизвестным веществом08.08.11:42
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В Челябинске приостановили ремонт оперного театра из-за жалоб горожан08.08.10:28
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План по ремонту дорог в Челябинске выполнили менее чем на треть. До окончания сезона осталось два с половиной месяца08.08.10:18
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В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли женщина и двое детей из Челябинска08.08.10:15