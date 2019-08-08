В Карталах пять человек поступили в больницу из-за отравления неизвестным веществом

Фото с сайта medrussia.org

Медики выясняют, чем отравились двое взрослых и трое детей в Карталах

Пресс-служба министерства здравоохранения региона сначала сообщила об отравлении угарным газом. Там сказали, что состояние двоих взрослых и троих детей стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. «Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.

В региональном управлении МЧС «Челябинскому эху» не подтвердили информацию об отравлении угарным газом. Там рассказали, что вызов с сообщением об отравлении поступил в ночь на 8 августа. Из квартиры одного из домов в больницу увезли пять человек.

«Никакого пожара там не было, газовщики проверили объект на предмет утечки газа, утечка не обнаружена», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что сейчас медики обследуют пострадавших и выясняют, какое вещество стало причиной отравления.

Фото с сайта medrussia.org