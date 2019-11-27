В халяльной продукции «Рависа» нашли ДНК свиньи

В партии мясных продуктов для мусульман от южноуральской компании выявили следы свинины.

Пельмени, котлеты и колбасу исследовали в лаборатории Россельхознадзора по Свердловской области. «Продукты позиционировались изготовителем как халяльные изделия, то есть должны исключать свинину. Тем не менее ДНК этого животного определилось сразу», — цитирует «Российская газета» представителя ведомства Ирину Топоркову.

Председатель «Комитета общественного контроля» Сергей Сиов отметил, что потребители уже неоднократно жаловались именно на халяльную продукцию южноуральского предприятия. «Понятно, что на вкус определить присутствие свинины сложно. Люди жаловались на низкое качество. Результаты проверки поразили. Это не просто обман — это удар по чувствам верующих», — заявил он.

Россельхознадзор инициировал на предприятии проверку. Партию халяльных изделий со свининой изъяли из продажи. «РГ» не называет, какая конкретно компания допустила нарушение, но, по информации издания «Европейско-Азиатские новости», производитель — челябинский агрохолдинг «Равис». Его гендиректор Андрей Косилов заявил, что на предприятии технологию не нарушали, а скандал — это заказ конкурентов.

«Нужно учитывать, что экспертиза проводится на геномном уровне и гены свиньи могут оказаться в халяле в том случае, если, например, оператор с утра поел колбасу из свинины. То есть по воздуху туда попасть», — цитирует Косилова «ЕАН».

Фото с сайта pixabay.com

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