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Эхо Москвы в Челябинске
08 августа 201910:15

В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли женщина и двое детей из Челябинска

В Краснодарском крае опознали погибших в ДТП с автобусом и внедорожником.

Трое погибших в ДТП — женщина и два ребенка — были жителями Челябинска, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб на месте аварии. ДТП произошло на трассе Новороссийск — Керчь около 22:20 по московскому времени в среду, 7 августа. Лоб в лоб столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус. После этого они упали с 30-метрового обрыва.

В результате аварии погибли трое пассажиров автомобиля, 44 человека госпитализировали. 13 пострадавших экстренно прооперировали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта kubnews.ru

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