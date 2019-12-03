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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ детсадах Челябинской области воспитанников кормили просроченным мясом
03 декабря 201916:13

В детсадах Челябинской области воспитанников кормили просроченным мясом

Россельхознадзор выявил поставки в детсады Верхнего Уфалея мяса с необоснованно продленным сроком годности.

Специалисты регионального управления ведомства установили, что 18 августа предприниматель в Верхнем Уфалее получил 210 килограммов охлажденной свинины в полутушах годностью до 29 августа. Вместо того, чтобы утилизировать или переработать продукцию по истечении срока, на ней просто изменили название. Из полутуш свинина превратилась в мясо механической обвалки. Переименование позволило предпринимателю продлить срок годности на шесть месяцев — до конца февраля. Данные об этом были внесены в информационную систему. В ноябре мясо поставили в детский сад.

До этого похожий случай был зафиксирован в октябре. В начале месяца предприниматель получил 146 килограммов охлажденной бескостной говядины. Срок годности истекал 10 октября. Продукцию тоже переименовали и продлили срок до марта. Это мясо попало в другой детский сад Верхнего Уфалея, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Ведомство приостановило на три месяца работу лица, которое вносило изменения в оформление ветеринарных документов в информационной системе «Меркурий». Предприятию выписали предостережение.

Фото с сайта www.rsn-chel.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

03.12.2019 г.

В детсадах Челябинской области воспитанников кормили просроченным мясом

В детсадах Челябинской области воспитанников кормили просроченным мясом

Россельхознадзор выявил поставки в детсады Верхнего Уфалея мяса с необоснованно продленным сроком годности

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