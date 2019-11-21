В День борьбы со СПИДом посетителям челябинских ТРК дадут возможность провериться на ВИЧ

В Челябинске отметят всемирный День борьбы со СПИДом.

В преддверии дня, который отмечают во всем мире 1 декабря, в городе стартуют профилактические акции. С 22 по 27 ноября мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ будет работать в торговом комплексе «Космос» с 17:00 до 19:00. С 29 ноября по 1 декабря исследование можно будет пройти в ТРК «Фиеста».

Наиболее масштабное мероприятие устроят 1 декабря в ТРК «Горки». Там возможность пройти экспресс-тест на ВИЧ предоставят с 13:00 до 17:00. Исследование является анонимным, бесплатным, а его результат готов уже через 10 минут.

На данный момент Челябинская область все еще входит в десятку регионов по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Однако, как уточнила замруководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина, за последнее время позиции области в этом плане существенно улучшились.

«В последние годы Челябинская область уступила некоторым территориям лидерство. Если мы были по первичной заболеваемости, выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции на 6-м месте, то по итогам 2018 года, и я думаю, что и в этом году также будет, мы уступили. Сейчас мы на 10-м месте, пропустили вперед Оренбург, Курган и Тамбов. Эта тенденция будет сохраняться», — прокомментировала Светлана Лучинина.

По словам руководителя областного СПИД-центра Маргариты Радзиховской, в настоящее время значительно изменился характер и восприятие ВИЧ-инфекции как болезни. Она перестала быть смертельной и при правильной и своевременной терапии с ней можно жить так же долго, как и, например, с сахарным диабетом.

«Мы видим изменение отношения к данной патологии, это уже не смертельное заболевание. У нас есть препараты, лечение, то есть, это уже управляемое инфекционное заболевание. Аналогия с сахарным диабетом, гипертонией: когда человек принимает препараты, это помогает ему избегать прогрессирования, смерти. ВИЧ-инфекция рассматривается сейчас в таком же контексте», — пояснила Маргарита Радзиховская.

С начала 2019 года, по данным Роспотребнадзора, в Челябинской области было зафиксировано 2 тыс. 800 новых случаев инфицирования ВИЧ.

Фото с сайта pixabay.com

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