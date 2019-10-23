В Челябинскую область привезли колбасу с африканской чумой свиней

Россельхознадзор и минсельхоз ищут в южноуральских магазинах колбасу с опасным вирусом.

В надзорном ведомстве сообщили, что в начале октября на склады предприятия «Южурал-Торг» в Челябинске поступила вареная колбаса «Бутербродная» производства фирмы «Итера» из Калужской области. В сырье, использованном для ее изготовления, специалисты местного Россельхознадзора выявили ДНК вируса африканской чумы свиней. Наличие следов опасной инфекции подтвердили в челябинской лаборатории и Федеральном центре охраны здоровья животных.

На данный момент почти 300 кг колбасы уже отгрузили со склада. «Большая вероятность, что продукция находится в 136 торговых точках «Южурал-Торг». Сотрудниками Россельхознадзора и минсельхоза Челябинской области предпринимаются срочные меры по выявлению ее остатков», — сообщили в региональном управлении надзорного ведомства.

Сейчас там работает оперативный штаб по предупреждению вспышки африканской чумы свиней — для человека вирус опасности не представляет, но от людей могут заразиться животные. В Россельхознадзоре призывают южноуральцев быть внимательными и сообщать о появлении в магазинах мясной продукции фирмы «Итера».

Фото с сайта pixabay.com

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