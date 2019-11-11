В челябинском ресторане начали готовить шаурму в вафельных стаканчиках

Челябинский повар разработал рецепт шаурмы в вафельном стаканчике.

Заменить лаваш на вафельный стаканчик предложил 30-летний повар Игорь Мошкин, пишет сайт «Хорошие новости». Новое блюдо появилось в одном из ресторанов города.

«Мне вообще нравятся блюда-обманки. Сознание человека привыкает к шаблонам, гость, увидев вафельный стаканчик, ожидает получить что-то сладкое, а тут оп! Диссонанс. Я вообще очень люблю мороженое и шаурму, и теперь они едины», — цитирует повара сайт.

Фото с сайта hornews.com

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