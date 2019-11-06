В челябинском магазине двух школьников задержали при попытке украсть учебники

Двое подростков пытались вынести из книжного магазина в центре Челябинска несколько учебников.

Инцидент произошел вечером во вторник, 5 ноября, в книжном магазине на улице Цвиллинга. Двое подростков спрятали под куртками несколько учебников на сумму 3 тыс. 600 рублей.

Затем они попытались вынести книги из магазина. Этот поступок привлек внимание продавца, сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Витязь». Школьников задержали и отправили в отдел полиции Центрального района.

Фото с сайта vk.com/vityaz.ohrana

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