В челябинской школе учитель умерла во время репетиции праздника

В Челябинске в средней общеобразовательной школе № 39 умерла учитель начальных классов.

Педагогу стало плохо во время прослушивания стихотворений в актовом зале. О трагедии сообщает 74.RU. Все случилось в четверг, 17 октября. «Учителю начальных классов стало плохо на конкурсе «Шаг к Парнасу». Вывели детей, вызвали скорую, потом реанимацию, спасти не удалось», — цитирует портал свидетелей происшествия.

Директор школы Светлана Урванцева рассказала, что в зале были дети, другие учителя, все слушали стихи, учитель спокойно сидела на своем месте, потом упала. Приехавшие медики констатировали смерть. По словам директора, учителю было 62 года. В городском комитете по делам образования сайту сообщили, что педагог, несмотря на пенсионный возраст, работала на полной ставке.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.