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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ челябинской школе учитель умерла во время репетиции праздника
18 октября 201914:10

В челябинской школе учитель умерла во время репетиции праздника

В Челябинске в средней общеобразовательной школе № 39 умерла учитель начальных классов.

Педагогу стало плохо во время прослушивания стихотворений в актовом зале. О трагедии сообщает 74.RU. Все случилось в четверг, 17 октября. «Учителю начальных классов стало плохо на конкурсе «Шаг к Парнасу». Вывели детей, вызвали скорую, потом реанимацию, спасти не удалось», — цитирует портал свидетелей происшествия.

Директор школы Светлана Урванцева рассказала, что в зале были дети, другие учителя, все слушали стихи, учитель спокойно сидела на своем месте, потом упала. Приехавшие медики констатировали смерть. По словам директора, учителю было 62 года. В городском комитете по делам образования сайту сообщили, что педагог, несмотря на пенсионный возраст, работала на полной ставке.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.10.2019 г.

В челябинской школе учитель умерла во время репетиции праздника

В челябинской школе учитель умерла во время репетиции праздника

В Челябинске в средней общеобразовательной школе № 39 умерла учитель начальных классов

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