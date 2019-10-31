В Челябинской области запустят систему экстренной психологической помощи семьям

На Южном Урале заработает «психологическая скорая».

Появление в регионе обновленной системы социальной помощи анонсировала первый вице-губернатор Ирина Гехт. В программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» она отметила, что в городах и районах области плохо налажено психологическое сопровождение семей. В территориях должны появиться специализированные центры помощи, а на их базе — экстренные бригады для оперативного разрешения проблемных ситуаций, пояснила Ирина Гехт.

«Уже начинается работа по созданию психологических центров в каждом муниципальном районе и городе. Также мы пришли к решению создать экстренные психологические бригады, чтобы психологи могли выезжать на какую-то ситуацию, отрабатывать ее и потом сопровождать семью или ребенка. Сегодня совершенно очевидна необходимость такого подхода», — прокомментировала Ирина Гехт.

Предполагается, что система начнет работать в 2020 году, в первую очередь — в средних городах Южного Урала: Миассе, Златоусте, Кыштыме. Необходимость перезагрузки системы социальной работы и поиска новых подходов к ней Ирина Гехт обозначила из-за участившихся в Челябинской области случаев детской смертности осенью 2019 года.

В числе последних особенно резонансных инцидентов — гибель 10-летнего ребенка при пожаре в поселке Роза и голодная смерть 9-месячного младенца в Златоусте. В обоих случаях семьи ранее состояли на учете, но впоследствии были с него сняты и пропали из поля зрения социальных служб.

Фото с сайта pixabay.com

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