В Челябинской области за неделю насчитали почти 300 незаконно срубленных елей

На Южном Урале завели три уголовных дела на дровосеков-браконьеров.

За последнюю неделю по факту незаконной рубки хвойных деревьев возбудили три уголовных дела. Фигурантом одного из них стал браконьер, получивший документы на вырубку в Башкирии. Начальник отдела лесной охраны главного управления лесами региона Алексей Шабунин рассказал, что мужчина срубил 167 стволов. «При себе у него были документы на вырубку 100 деревьев, но цифру подправили на 200. Мы вышли на Башкирию и выяснили, что документы оказались поддельные», — пояснил Алексей Шабунин.

Всего за минувшую неделю от незаконных вырубок пострадала 271 ель, сумма ущерба достигает 400 тыс. рублей. На территории лесничеств организованы 26 постов контроля, инспекторам помогают сотрудники ГИБДД.

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