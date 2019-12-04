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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинской области за неделю насчитали почти 300 незаконно срубленных елей
04 декабря 201918:13

В Челябинской области за неделю насчитали почти 300 незаконно срубленных елей

На Южном Урале завели три уголовных дела на дровосеков-браконьеров.

За последнюю неделю по факту незаконной рубки хвойных деревьев возбудили три уголовных дела. Фигурантом одного из них стал браконьер, получивший документы на вырубку в Башкирии. Начальник отдела лесной охраны главного управления лесами региона Алексей Шабунин рассказал, что мужчина срубил 167 стволов. «При себе у него были документы на вырубку 100 деревьев, но цифру подправили на 200. Мы вышли на Башкирию и выяснили, что документы оказались поддельные», — пояснил Алексей Шабунин.

Всего за минувшую неделю от незаконных вырубок пострадала 271 ель, сумма ущерба достигает 400 тыс. рублей. На территории лесничеств организованы 26 постов контроля, инспекторам помогают сотрудники ГИБДД.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

04.12.2019 г.

В Челябинской области за неделю насчитали почти 300 незаконно срубленных елей

В Челябинской области за неделю насчитали почти 300 незаконно срубленных елей

На Южном Урале завели три уголовных дела на дровосеков-браконьеров

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