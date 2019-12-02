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«Эхо Москвы» в Челябинске
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02 декабря 201916:51

В Челябинской области в декабре ожидается дефицит осадков

Синоптики прогнозируют мягкий декабрь на Урале.

В Уральском федеральном округе средняя температура воздуха в декабре превысит норму на 1-1,5 градуса. Об этом рассказал «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

Также он сообщил, что на Южном Урале в декабре ожидается дефицит осадков. По данным Gismeteo, в конце года в Челябинске почти не будет крупных снегопадов. Значительные осадки синоптики обещают только в последние дни декабря.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

В Челябинской области в декабре ожидается дефицит осадков

В Челябинской области в декабре ожидается дефицит осадков

Синоптики прогнозируют мягкий декабрь на Урале

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