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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинской области в 2,5 раза уменьшилось число фальшивых купюр
13 ноября 201918:38

В Челябинской области в 2,5 раза уменьшилось число фальшивых купюр

За девять месяцев 2019 года из оборота изъяли более 200 поддельных банкнот.

С января по сентябрь 2019 года в банковской системе Южного Урала обнаружили 224 поддельные купюры. Их изъяли из оборота, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Центробанка. Число фальшивых купюр сократилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего подделывают банкноты в 5 тыс. рублей — 172 штуки.

Эксперт челябинского отделения Банка России Дмитрий Долгушев посоветовал обращать внимание на наличие водяного знака и ровных микроотверстий. Эти признаки в большинстве случаев свидетельствуют о подлинности купюры.

«Статистика показывает, что наши сограждане проверяют очень хорошо водяной знак, тактильные свойства бумаги, рельефность изображения. Могу еще порекомендовать другие признаки посмотреть, например, микроперфорацию. Если говорить про купюры в 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. рублей, там есть дырочки. Если мы будем рассматривать банкноты на просвет, то увидим, что они в определенном месте залегают, имеют ровные отверстия. На купюре в 2 тыс. рублей надо смотреть другие признаки, прежде всего переливающийся диск солнца», — прокомментировал Дмитрий Долгушев.

Также определить поддельную банкноту можно с помощью мобильного приложения «Банкноты банка России». Для этого нужно навести камеру смартфона на купюру.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

13.11.2019 г.

В Челябинской области в 2,5 раза уменьшилось число фальшивых купюр

В Челябинской области в 2,5 раза уменьшилось число фальшивых купюр

За девять месяцев 2019 года из оборота изъяли более 200 поддельных банкнот

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