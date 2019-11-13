В Челябинской области увеличат финансирование общественных организаций

Губернатор Алексей Текслер принял участие в работе III Южно-Уральского гражданского форума.

Гражданский форум проходит в Челябинске в течение двух дней — 12 и 13 ноября. Во вторник в нем принял участие губернатор Алексей Текслер. На мероприятии он заявил, что отныне бюджетное финансирование социально ориентированных НКО будет ежегодно увеличиваться, механизмы поддержки при этом станут открытыми и прозрачными, а субсидии будут предоставляться по аналогии с президентскими грантами.

«Потенциал некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, для меня очевиден. Мы встречались с представителями СОНКО в августе текущего года. Я видел, с каким увлечением люди рассказывают о своих проектах, горят своими идеями. Мы принципиально меняем подход к общественному сектору. В части поддержки увеличиваем на порядок средства из регионального бюджета: дополнительно заложено более 100 млн рублей, средства будут распределяться по аналогии с президентскими грантами в 2020 году. Поддержку будем наращивать из года в год», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, важно также поддерживать в небольших населенных пунктах инициативу граждан, которые не зарегистрированы как некоммерческие организации, но намерены реализовывать жизненно важные для территорий проекты. Механизм поддержки сейчас прорабатывается. Кроме того, по инициативе главы региона впервые в бюджете предусмотрены субсидии для городов и районов.

Южно-Уральский гражданский форум проводится в Челябинске третий год подряд. Организаторами мероприятия выступили правительство Челябинской области и Челябинский ресурсный Центр для социально ориентированных НКО. Цель форума — открытый диалог и консолидация усилий некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, органов власти и местного самоуправления для формирования современного общества, развития гражданской инициативы и роста самопознания.

Фото с сайта gubernator74.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.