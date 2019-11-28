В Челябинской области удвоят объемы дорожного ремонта

Министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев рассказал о планах реконструкции трасс.

Размер дорожного фонда на 2020 год увеличили на 2 млрд рублей — с 17 млрд до 19 млрд. При этом километраж ремонтируемых объектов вырос вдвое. Если в 2019 году в Челябинской области сделали 400 км трасс, то на 2020-й дорожники запланировали 800. Алексей Нечаев на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» уточнил, что этого удалось достичь благодаря оптимизации некоторых работ.

«Если говорить в целом по содержанию, в этом году у нас было 400 км дорог, то на следующий год эта цифра будет 800 км ремонта всех автомобильных дорог, то есть в два раза больше. Если сравнивать дорожный фонд — 17 млрд и 19 млрд, — то здесь не в два раза, но внутри фонда мы заменили часть работ, ушли от непосредственно реконструкции отчасти», — прокомментировал Алексей Нечаев.

Районы Челябинской области получат на капремонт и содержание дорог 1,7 млрд рублей. Эти деньги муниципалитетам переведут уже в начале года, чтобы не задерживать начало работ. Крупнейшие города региона профинансируют отдельно. Челябинск получит на дороги 4,5 млрд рублей, причем почти половина суммы запланирована на содержание объектов. Магнитгорску выделят 1,1 млрд. Надзор за расходованием субсидий будет доступен каждому — миндортранс запустит для этого специальный сервис контроля.

Среди наиболее крупных объектов, где запланирован ремонт — дорога от Миасса до Кыштыма, участок М5 до Златоуста, трасса от Шагола в Полетаево через Красное Поле. Кроме того, реконструкция ждет отрезки от Кунашака до Усть-Багаряка и от Муслюмово до Саккулово.

Фото с сайта cheladmin.ru

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