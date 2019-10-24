В Челябинской области суд оштрафовал женщину за курение на балконе

Жительница Снежинска возместила моральный вред соседу, который был вынужден терпеть запах табака.

Заявление в суд подал мужчина, которому не нравилось, что соседи снизу — семейная пара — курят в лоджии. «Истец и члены его семьи вынуждены держать окна квартиры закрытыми, испытывая дискомфорт как от табачного дыма, так и от невозможности проветривания квартиры», — говорится в сообщении пресс-службы Снежинского горсуда. Заявитель потребовал возместить ему моральный вред, который он оценил в 10 тыс. рублей. Он представил суду видеозаписи.

Женщина на заседании суда факт курения в лоджии не отрицала. При этом она сказала, что сама от вредной привычки отказалась три месяца назад, а виновниками появления табачного запаха назвала своего мужа и родных, которые приходят в гости.

Суд в своем решении указал, что по Конституции каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

В результате женщину обязали выплатить соседу 3 тыс. рублей. Было учтено, что нормы, запрещающей курение на балконе занимаемой квартиры, закон не содержит, поэтому заставить людей не дымить суд не имеет оснований.

Решение по штрафу в законную силу пока не вступило.

Фото с сайта pixabay.com

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