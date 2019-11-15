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«Эхо Москвы» в Челябинске
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15 ноября 201913:55

В Челябинской области составили список опасных школьных маршрутов

Активисты ОНФ передали Алексею Текслеру реестр опасных школьных маршрутов.

Перечень активисты составили на основе рейдов и сообщений южноуральцев. Опасные школьные маршруты обнаружили в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Еманжелинске, поселке Роза и селе Бродокалмак. Наиболее распространенной проблемой стало отсутствие освещения, рассказала активист регионального отделения ОНФ Юлия Беренштейн.

«Также чаще всего встречаются проблемы с зарослями, заброшенными зданиями, гаражами, где собираются разные социальные группы. Мы хотим выяснить, есть ли документация на гаражи, строения, которые встречаются по дороге из школ, кто собственник недостроев. Если недостроенный объект, то заставить застройщика его огородить должным образом. Также хотим привлечь внимание дорожных служб, где необходимо пешеходные переходы определить», — прокомментировала Юлия Беренштейн.

Общественники направили Алексею Текслеру список опасных маршрутов с просьбой взять ситуацию на контроль и поручить чиновникам обеспечить безопасность детей. Предварительно каждую проблему общественники обсудили с представителям МВД и районными властями. По некоторым дорогам есть договоренности, отметила Юлия Беренштейн. Так, власти Центрального района пообещали наладить маршрутное сообщение между микрорайоном Парковый-2 и образовательным центром № 4. Сейчас детям приходится идти пешком более двух километров по неосвещенной лесополосе.

Выявлять опасные маршруты стали после убийства 9-летней девочки в Саратове 9 октября. Она шла в школу мимо гаражей, когда на нее напал местный житель. Он задушил ребенка и спрятал тело в гараже.

Фото с сайта onf.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

15.11.2019 г.

В Челябинской области составили список опасных школьных маршрутов

В Челябинской области составили список опасных школьных маршрутов

Активисты ОНФ передали Алексею Текслеру реестр опасных школьных маршрутов

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