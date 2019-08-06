В Челябинской области снизился объем поступлений в бюджет от штрафов ГИБДД

В 38 регионах России автомобилисты стали платить меньше штрафов за нарушение правил движения.

По данным аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза», за 2018 год в бюджеты регионов страны от автоштрафов поступило в общей сложности 71 млрд 300 млн рублей. Это больше, чем годом ранее. Лидерами по абсолютным значениям доходов бюджета по данной статье стали Москва (14,75 млрд рублей), Московская область (5,37 млрд рублей) и Татарстан (2,97 млрд рублей).

Меньше всего доходов принесли штрафы за нарушение ПДД бюджетам Чукотского автономного округа — 8,83 млн рублей, Ненецкого автономного округа — 18,17 млн рублей и Магаданской области — без малого 56 млн рублей.

Объемы поступлений от автоштрафов в 2018 году в сравнении с 2017-м больше всего увеличились в Московской области — на 2 млрд 130 млн рублей. Также рост зафиксирован в Волгоградской и Свердловской областях. Москва в 2018 году стала лидером по сокращению доходов бюджета от штрафов за нарушение правил дорожного движения. Показатель сократился почти на 2 млрд рублей.

Челябинская область также вошла в число регионов, где поступления от штрафов существенно сократились. Южный Урал оказался на шестой позиции. В 2018 году здесь объемы поступлений от штрафов ГИБДД уменьшились почти на 110 млн рублей по сравнению с 2017-м. Всего объемы доходов бюджетов от таких поступлений снизились в прошлом году в 38 регионах страны.

Аналитики «ФинЭкспертизы» считают, что автомобилисты существенно повысили культуру вождения и стали реже нарушать правила. «Немаловажную роль в этом играют и камеры видеофиксации нарушений. Цель их установки — уменьшение аварийности — будет достигнута, когда тренд на снижение доходов бюджетов от штрафов будет отмечен во всех регионах», — отметила председатель совета директоров сети «Финэкспертиза» Елена Трубникова.

Фото с сайта v-tagile.ru