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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинской области снизилось плодородие почв из-за пестицидов и химикатов
29 ноября 201915:07

В Челябинской области снизилось плодородие почв из-за пестицидов и химикатов

Россельхознадзор исследовал образцы почвы и нашел превышение объема вредных веществ.

За год управление Россельхознадзора отобрало более 300 образцов почвы, чтобы определить плодородность и уровень загрязнения земель. Почти все пробы уже исследованы в межобластной ветеринарной лаборатории. Результаты показывают, что в половине образцов превышены нормы по содержанию вредных веществ из-за неправильного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В почве обнаружили нитраты, бензапирен и соли тяжелых металлов, в том числе мышьяк.

Также оказалось, что в почве снижено количество органических веществ, что сильно бьет по плодородию. Собственники земель, на которых зафиксировали ухудшение плодородия и превышение по химикатам, уже проинформированы о результатах исследований.

Виновных оштрафовали, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.11.2019 г.

В Челябинской области снизилось плодородие почв из-за пестицидов и химикатов

В Челябинской области снизилось плодородие почв из-за пестицидов и химикатов

Россельхознадзор исследовал образцы почвы и нашел превышение объема вредных веществ

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