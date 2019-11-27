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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинской области снизили налоги для предпринимателей
27 ноября 201913:27

В Челябинской области снизили налоги для предпринимателей

Депутаты внесли в региональный закон изменения, предполагающие снижение процентной ставки по налогу для предпринимателей.

Изменения в закон внесли во вторник, 26 ноября, на заседании Законодательного собрания области. Он направлен на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Закон предусматривает снижение процентных ставок для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, отметил заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров.

«Уменьшение процентной ставки для всех индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения является «расходы минус доходы» с 15% до 10%. А для тех, у кого уже было 10% установлено, снижается до 7%. Также снижение ставки с 7% до 3% для тех, у кого налогообложением являлись просто доходы, при осуществлении определенных видов деятельности. По закону о налоговых каникулах расширяется перечень видов деятельности. Туда добавили еще 21 вид деятельности, 15 из которых касаются производства. Все делается для того, чтобы для более широкого круга предпринимателей было выгодно применение этих законов, чтобы быть конкурентноспособными с соседними регионами, в частности со Свердловской областью», — рассказал Константин Захаров.

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Также на заседании депутаты одобрили в первом чтении поправки в закон, регулирующий порядок определения размера арендной платы за землю. Проект предлагает дополнить категории лиц, которые получают льготу в виде понижающего коэффицента, рассказал Константин Захаров.

«На один земельный участок в пределах одного населенного пункта будет распространяться понижающий коэффициент, который в сотню раз будет уменьшать стоимость аренды. Это очень хороший пример того, когда сами люди фактически принимают законы, то есть мы инструмент в руках людей. 3 октября к нам в Законодательное собрание обратились граждане, указавшие на несправедливость в статье закона. Она делила инвалидов II группы. Тем, кто до 2004 года стал таковым, льгота предоставлялась, а тем, кто позже стал инвалидом II группы, льгота на аренду земель не предоставлялась», — прокомментировал Константин Захаров.

После принятия поправок льгота будет распространяться на всех инвалидов II группы, детей-инвалидов, многодетные семьи и детей погибших участников Великой Отечественной войны.

Фото с сайта zs74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

27.11.2019 г.

В Челябинской области снизили налоги для предпринимателей

В Челябинской области снизили налоги для предпринимателей

Депутаты внесли в региональный закон изменения, предполагающие снижение процентной ставки по налогу для предпринимателей

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