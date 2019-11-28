В Челябинской области школу и 15 классов закрыли на карантин по ОРВИ

На Южном Урале школьников начали отправлять на карантин из-за сезона простуд.

Полностью приостановило работу учебное заведение в Троицком районе. Это произошло из-за увеличения заболеваемости ОРВИ, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Также от занятий освободили 15 классов в 12 школах региона.

На прошлой неделе в области зафиксировали около 22 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость среди детей в возрасте от 7 до 14 лет достигла эпидпорога.

Фото с сайта pixabay.com

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