В Челябинской области с 2020 года предлагают ввести налог для самозанятых

Челябинскую область включили в список регионов, где хотят провести эксперимент по введению налогового режима для самозанятых.

Соответствующий законопроект опубликовали на портале нормативно-правовых актов. Сейчас он проходит экспертизу. С 1 января 2020 года налоговый режим для самозанятых предлагают ввести в 19 регионах России, в том числе в Челябинской области.

Ставка зависит от источника получения денежных средств: 4% от дохода, если человек работает с другими гражданами, и 6% для тех, кто оказывает услуги компаниям. Воспользоваться специальным налоговым режимом могут лица, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников. В эту категорию входят фотографы, репетиторы, блогеры, кондитеры, парикмахеры, у которых нет официального трудоустройства.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане, рассказала корреспонденту «Челябинского эха» управляющий партнер консалтинговой группы «Партнер» Алевтина Белешова.

«Режим налогообложения для самозанятых уже был опробован в четырех регионах и показал достаточно интересные результаты, Например, во время действия режима было зарегистрировано 212 тыс. новых лиц в качестве самозанятых. Причем 89% лиц никогда раньше не были индивидуальными предпринимателями. Это показывает, насколько интересен этот режим для физических лиц. Будем надеяться, что он даст хороший эффект для Челябинской области», — заявила Алевтина Белешова.

Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, не нужно идти в налоговую службу, добавила Алевтина Белешова. «Нужно просто скачать мобильное приложение «Мой налог». Через это приложение происходит обмен информации с налоговой службой», — объяснила она.

Фото с сайта pixabay.com

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