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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинской области проведут аудит зарплат врачей
13 ноября 201916:48

В Челябинской области проведут аудит зарплат врачей

Медучреждения Челябинской области ждет финансовая проверка из-за массового недовольства врачей зарплатой.

Проверку анонсировала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Аудит пройдет до конца года и затронет каждую медицинскую организацию, его цель — выявить причины снижения выплат сотрудникам сферы здравоохранения, которое толкает их на публичные демарши.

«Наша задача — до конца года по каждой медицинской организации аудит по заработной плате, чтобы понять, где требования выполняются, где имеет место лукавство главных врачей, где чьи-то недоработки, где есть недофинансирование со стороны фонда. И уже в 2020 году нам надо выйти в плановое и ритмичное финансирование, которое не приводило бы к возмущению врачей и стабилизировало кадровую ситуацию в системе здравоохранения», — прокомментировала Ирина Гехт.

Исключить конфликты, по словам первого вице-губернатора, поможет нормирование труда медработников и унификация их окладов. По словам Ирины Гехт, большую роль в этом процессе должны сыграть главные врачи, которые должны разъяснять своим подчиненным принцип формирования фонда оплаты труда и схему стимулирующих выплат.

За последнее время эта проблема стала поводом к массовому недовольству работников служб скорой помощи в нескольких территориях Челябинской области. В Саткинском и Октябрьском районе медперсонал массово изъявил желание уволиться, а в Магнитогорске врачи и фельдшеры пообещали 17 ноября устроить акцию протеста против сокращения стимулирующих выплат.

Фото с сайта gubernator74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

13.11.2019 г.

В Челябинской области проведут аудит зарплат врачей

В Челябинской области проведут аудит зарплат врачей

Медучреждения Челябинской области ждет финансовая проверка из-за массового недовольства врачей зарплатой

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