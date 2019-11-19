В Челябинской области пропал солдат-контрактник из Пермского края

На Южном Урале разыскивают 22-летнего военнослужащего, который пропал больше недели назад.

Андрей Обухов ушел из воинской части в Чебаркуле 11 ноября. С тех пор его никто не видел. Информацию о пропавшем солдате разместили в группе «Типичный Чебаркуль». Парень родился в Пермском крае, в последние четыре года служил в Челябинской области.

В октябре из воинской части в Чебаркуле также ушел 20-летний Николай Фендриков. Родственники солдата обратились в полицию. Парня до сих пор не нашли.

Фото: Типичный Чебаркуль / vk.com

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