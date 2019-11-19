Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинской области пропал солдат-контрактник из Пермского края
19 ноября 201918:17

В Челябинской области пропал солдат-контрактник из Пермского края

На Южном Урале разыскивают 22-летнего военнослужащего, который пропал больше недели назад.

Андрей Обухов ушел из воинской части в Чебаркуле 11 ноября. С тех пор его никто не видел. Информацию о пропавшем солдате разместили в группе «Типичный Чебаркуль». Парень родился в Пермском крае, в последние четыре года служил в Челябинской области.

В октябре из воинской части в Чебаркуле также ушел 20-летний Николай Фендриков. Родственники солдата обратились в полицию. Парня до сих пор не нашли.

Фото: Типичный Чебаркуль / vk.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

19.11.2019 г.

В Челябинской области пропал солдат-контрактник из Пермского края

В Челябинской области пропал солдат-контрактник из Пермского края

На Южном Урале разыскивают 22-летнего военнослужащего, который пропал больше недели назад

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

15 ноября 2019 14:39 В Чебаркуле солдат-срочник лишился глаза
05 ноября 2019 10:14 Пропавшего в Челябинске парня с аутизмом нашли мертвым в реке Миасс
01 ноября 2019 10:38 В поисках пропавшего в Челябинске парня с аутизмом участвуют более 300 полицейских
30 октября 2019 10:41 Экстрасенсы попросили 20 тыс. рублей за помощь в поиске пропавшего парня с аутизмом
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial