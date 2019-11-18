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«Эхо Москвы» в Челябинске
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18 ноября 201915:45

В Челябинской области похолодает до -32

Синоптики предупредили южноуральцев об ухудшении погоды.

В ночь на вторник, 19 ноября, будет -18 — -23. На крайнем севере региона похолодает до -28 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют метели.

Днем во вторник в регионе ожидается -17 — -22. В ночь на среду похолодает до -27 градусов. В горах и низинах температура воздуха опустится до -32. В Челябинске ожидается -24 — -26.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

В Челябинской области похолодает до -32

В Челябинской области похолодает до -32

Синоптики предупредили южноуральцев об ухудшении погоды

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