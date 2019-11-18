В Челябинской области похолодает до -32

Синоптики предупредили южноуральцев об ухудшении погоды.

В ночь на вторник, 19 ноября, будет -18 — -23. На крайнем севере региона похолодает до -28 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют метели.

Днем во вторник в регионе ожидается -17 — -22. В ночь на среду похолодает до -27 градусов. В горах и низинах температура воздуха опустится до -32. В Челябинске ожидается -24 — -26.

Фото с сайта pixabay.com

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