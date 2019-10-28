Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинской области ожидается резкое похолодание
28 октября 201915:26

В Челябинской области ожидается резкое похолодание

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Южном Урале.

Сегодня, 28 октября, в городе и области будет еще тепло, до +14, однако уже в ночь на вторник, 29 числа, столбики термометров опустятся до +2. Завтра в дневные часы температура воздуха будет около нуля, возможен небольшой снег, порывы ветра будут достигать 20 м/с.

В течение недели погода продолжит ухудшаться, к выходным по ночам будет уже до 7 градусов мороза, днем будет не выше -4 и небольшой снег.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

В Челябинской области ожидается резкое похолодание

В Челябинской области ожидается резкое похолодание

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Южном Урале

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

22 октября 2019 15:44 Алексей Текслер устроил разнос дорожникам за безответственный подход к началу зимнего сезона
21 октября 2019 10:43 Наталья Котова потребовала от дорожников и коммунальщиков после снегопада выходить на работу в 5 утра
16 октября 2019 15:44 Горные районы Челябинской области засыпало снегом
27 сентября 2019 16:15 В начале октября на Южном Урале потеплеет до +18
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial