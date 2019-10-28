В Челябинской области ожидается резкое похолодание

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Южном Урале.

Сегодня, 28 октября, в городе и области будет еще тепло, до +14, однако уже в ночь на вторник, 29 числа, столбики термометров опустятся до +2. Завтра в дневные часы температура воздуха будет около нуля, возможен небольшой снег, порывы ветра будут достигать 20 м/с.

В течение недели погода продолжит ухудшаться, к выходным по ночам будет уже до 7 градусов мороза, днем будет не выше -4 и небольшой снег.

Фото с сайта pixabay.com

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