В Челябинской области ощущается нехватка редкой донорской крови

На Южном Урале объявили кампанию по сбору донорской крови.

В последнее время в медучреждениях региона наблюдается повышенная потребность в крови с отрицательным резус-фактором. Такие группы являются наиболее редкими — например, людей с IV отрицательной менее 0,5%. Для пополнения запасов биоматериала в Еманжелинск, Копейск, Кыштым, а также Красноармейский и Сосновский район отправятся выездные бригады. Также доноров ждут в филиалах станции в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Сатке и Южноуральске.

Как отметила главврач челябинской областной станции переливания крови Наталья Кисняшкина, биоматериал наиболее распространенных резус-положительных групп имеется в достаточном количестве. Его донацию временно ограничили.

Фото с сайта pixabay.com

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