В Челябинской области охотника будут судить за убийство медведя

В Нязепетровский райсуд направили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя.

Южноуральца обвиняют в незаконной охоте. По версии следствия, 11 сентября 2019 года мужчина на территории Куватальского охотничьего угодья убил из огнестрельного оружия молодого медведя и разделал его тушу.

Ущерб региональному министерству экологии составил 180 тыс. рублей. Обвиняемый возместил его в полном объеме. Охотнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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