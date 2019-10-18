В Челябинской области назначен новый главврач перинатального центра

Областной перинатальный центр возглавила Оксана Любавина.

О назначении сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов в эфире программы «Разворот» на «Челябинском эхе». Комиссия по утверждению на должность главного врача перинатального центра состоялась в пятницу, 18 октября. Все члены комиссии проголосовали за назначение на пост Оксаны Любавиной.

«Я уверен и надеюсь, что перинатальный центр передан в надежные руки — это Любавина Оксана Васильевна, до этого она работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Грамотный, опытный акушер-гинеколог», — прокомментировал Юрий Семенов.

До назначения министром здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов был главврачом перинатального центра.

Фото с сайта www.opc74.ru

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