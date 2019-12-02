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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинской области на трассе М5 грузовик сгорел после столкновения с бензовозом
02 декабря 201912:13

В Челябинской области на трассе М5 грузовик сгорел после столкновения с бензовозом

На трассе М5 ликвидируют последствия ДТП, в котором фура сгорела дотла.

Авария произошла в 02:00 в понедельник, 2 декабря, в районе поселка Тимирязевский. Грузовик Mercedes остановился на проезжей части, включив аварийный сигнал. Водитель идущего позади бензовоза отвлекся и въехал в фуру, сообщили в пресс-службе АО «УралАвтодор».

В результате грузовик загорелся. Пострадавших нет. Сгоревшую машину эвакуировали с дороги, на месте продолжают работать специалисты «УралАвтодора».

Фото: пресс-служба АО «УралАвтодор»

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

В Челябинской области на трассе М5 грузовик сгорел после столкновения с бензовозом

В Челябинской области на трассе М5 грузовик сгорел после столкновения с бензовозом

На трассе М5 ликвидируют последствия ДТП, в котором фура сгорела дотла

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