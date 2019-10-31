В Челябинской области до конца года закупят более 18 тыс. мусорных контейнеров

В города и районы региона продолжают поступать новые контейнеры для сбора мусора.

Города и районы до конца года приобретут более 7 тыс. мусорных контейнеров за счет субсидий областного правительства. На эти цели власти направили 100 млн рублей. По данным на начало октября, 17 городов и районов уже приобрели баки. Например, Южноуральск закупил 417 контейнеров.

«Центр коммунального сервиса» в этом году за свой счет приобрел и установил в регионе свыше 11 тыс. мусорных баков. Представители компании попросили южноуральцев бережно относиться к емкостям для мусора.

Фото с сайта cheladmin.ru

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