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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинской области арестовали водителя, который до смерти избил магнитогорского журналиста
12 ноября 201918:03

В Челябинской области арестовали водителя, который до смерти избил магнитогорского журналиста

В жестоком избиении Михаила Скуридина обвиняют 41-летнего магнитогорца.

По уголовному делу допросили более 30 свидетелей, проверили владельцев более 250 автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. В результате следователи установили, что к преступлению причастен 41-летний житель Магнитогорска. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Мужчину заключили под стражу.

Журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин скончался в середине мая в больнице, куда попал в крайне тяжелом состоянии после дорожного конфликта. Ссора произошла 31 марта на пересечении улиц Ворошилова и Завенягина в Магнитогорске. Михаил Скуридин переходил дорогу по зебре. Между ним и водителем KIA Sportage произошел конфликт. Автомобилист избил журналиста и скрылся.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

12.11.2019 г.

В Челябинской области арестовали водителя, который до смерти избил магнитогорского журналиста

В Челябинской области арестовали водителя, который до смерти избил магнитогорского журналиста

В жестоком избиении Михаила Скуридина обвиняют 41-летнего магнитогорца

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