В Челябинской области 13% семей относятся к среднему классу

Лента новостей
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В Челябинске планируют изменить законодательство, чтобы избавить город от затянувшихся раскопок при ремонте сетей12.08.16:20
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Алексей Текслер поздравил южноуральцев с началом нового хоккейного сезона12.08.16:05
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Прокуратура начала проверку по факту пожара в историческом здании на улице Труда12.08.15:35
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Алексей Текслер посетил парк «Плодушка» и осмотрел спортивные объекты Ленинского района12.08.15:30
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Мэрия Челябинска заберет в собственность города стадионы «Мечела» и завода «Сигнал»12.08.15:23