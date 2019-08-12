В Челябинской области 13% семей относятся к среднему классу

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по численности среднего класса.

Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Составители рейтинга брали во внимание зарплаты за период с июня 2018 года по июнь 2019-го.

С заметным отрывом лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором 45% семей можно отнести к среднему классу. В первую очередь это объясняется достаточно высокими зарплатами, но свою роль играет и невысокая стоимость жилья. Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5%) и Чукотском автономном округе (33,8%).

На четвертой и пятой позициях расположились Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий автономный округ с результатами 32% и 29% соответственно.

Челябинская область оказалась на 26 позиции. Здесь 13,4% семей можно отнести к среднему классу, считают исследователи.

Последние пять строк рейтинга занимают республики Серверного Кавказа — Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В этих регионах достаточно большой состав семей за счет высокой рождаемости, и, как правило, невысоких зарплат не хватает, чтобы отнести жителей к представителям среднего класса.

Что касается прогноза, то, по мнению составителей рейтинга, в части расходов каких-то ощутимых позитивных изменений ждать не стоит: прожиточный минимум и стоимость автомобилей сокращаться точно не будут, а вот жилье может стать несколько доступнее. Самая главная надежда тут на ипотеку, в первую очередь на снижение ставок.

Основной расчет на повышение доли среднего класса связан с зарплатами, которые, по информации авторов исследования, будут увеличиваться даже при невысоких темпах экономического роста. Катализатором станет дефицит работников из-за выхода на рынок труда малочисленного поколения рожденных в 1990-е годы.

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