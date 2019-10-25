В Челябинское УФАС поступила жалоба на рекламу распродаж в связи с закрытием магазинов Sunlight

Антимонопольное ведомство изучит законность действий продавца ювелирных изделий.

С жалобой в УФАС обратился индивидуальный предприниматель. По его мнению, информация о распродаже товара с большими скидками в связи с закрытием магазинов Sunlight в Челябинске является недостоверной. Кроме того, она вводит потребителей в заблуждение, считает заявитель.

Как указано в обращении, анализ стоимости товара показал, что по факту снижения цен не произошло. Также на сайте Налог.ру нет информации о ликвидации компании «Солнечный свет», которая реализует ювелирные изделия под брендом Sunlight, сообщили в пресс-службе челябинского управления ФАС.

Антимонопольная служба изучит действия продавца ювелирных изделий и в течение месяца примет решение о возбуждении дела.

Фото с сайта pixabay.com

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