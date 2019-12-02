Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинское УФАС поступила жалоба на «Дверь в Хогвартс»
02 декабря 201914:14

В Челябинское УФАС поступила жалоба на «Дверь в Хогвартс»

Челябинец обратился в антимонопольную службу с жалобой на шоу-парк.

Мужчина сообщил, что посетил шоу-парк «Дверь в Хогвартс» с семьей. По его словам, то, что предложено в парке в реальности, не соответствует описанию на сайте.

На шоу отсутствовали заявленные на сайте соревнования по «Квиддичу» и турнир «Трех волшебников», не было трехэтажного автобуса, профессиональных актеров, мотоцикла Хагрида. Кроме того, на сайте не было указано, что все мастер-классы платные.

Мужчина попросил проверить организатора мероприятия на предмет указания им недостоверной информации на сайте. Челябинское УФАС в течение месяца примет решение о возбуждении дела либо об отказе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

В Челябинское УФАС поступила жалоба на «Дверь в Хогвартс»

В Челябинское УФАС поступила жалоба на «Дверь в Хогвартс»

Челябинец обратился в антимонопольную службу с жалобой на шоу-парк

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

29 ноября 2019 17:19 Челябинское УФАС отменило аукцион по ремонту зданий УралГУФКа
27 ноября 2019 15:07 Челябинское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рекламные телефонные звонки
26 ноября 2019 16:48 ФАС предложила отказаться от госрегулирования тарифов для международных рейсов в аэропорту Челябинска
22 ноября 2019 16:32 Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы бесплатного телевидения
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial