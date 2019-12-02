В Челябинское УФАС поступила жалоба на «Дверь в Хогвартс»

Челябинец обратился в антимонопольную службу с жалобой на шоу-парк.

Мужчина сообщил, что посетил шоу-парк «Дверь в Хогвартс» с семьей. По его словам, то, что предложено в парке в реальности, не соответствует описанию на сайте.

На шоу отсутствовали заявленные на сайте соревнования по «Квиддичу» и турнир «Трех волшебников», не было трехэтажного автобуса, профессиональных актеров, мотоцикла Хагрида. Кроме того, на сайте не было указано, что все мастер-классы платные.

Мужчина попросил проверить организатора мероприятия на предмет указания им недостоверной информации на сайте. Челябинское УФАС в течение месяца примет решение о возбуждении дела либо об отказе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта pixabay.com

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