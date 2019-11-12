В челябинский вытрезвитель с начала года доставили более 5 тыс. человек

В Челябинске подвели итоги работы вытрезвителя за десять месяцев 2019 года.

С января по октябрь 2019-го в центр временного пребывания поместили около 5,5 тыс. человек. Каждый из них либо заплатил штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей либо был отправлен под арест на срок до 15 суток.

Полицейские доставляют в вытрезвитель с улиц города пьяных людей, утративших способность ориентироваться в пространстве и передвигаться. «Возможность помещения нетрезвых граждан в подобные учреждения способствует предупреждению совершения правонарушений и преступлений, а также позволяет сохранить их жизнь и здоровье особенно в холодное время года», — отметили в пресс-службе городского управления МВД.

Фото: УМВД по Челябинску

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