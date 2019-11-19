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«Эхо Москвы» в Челябинске
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19 ноября 201910:30

В Челябинске закроют последний магазин «Иль де Ботэ»

Федеральная сеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» уходит из Челябинска.

Последний магазин сети «Иль де Ботэ» в Челябинске, расположенный в ТРК «Горки», закроется после Нового года. Он будет работать до 7 января. Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» сотрудник парфюмерного супермаркета, о проведении какой-либо скидочной акции в рамках закрытия магазина ничего неизвестно. Также нет информации о причинах ухода сети из Челябинска.

Изначально в городе работало три супермаркета «Иль де Ботэ». Сначала закрылась точка на улице Труда. В апреле 2019 года перестал работать магазин на проспекте Ленина, 48.

Фото с сайта pixabay.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

19.11.2019 г.

В Челябинске закроют последний магазин «Иль де Ботэ»

В Челябинске закроют последний магазин «Иль де Ботэ»

Федеральная сеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» уходит из Челябинска

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