В Челябинске зафиксировали превышения по формальдегиду

В ЕДДС Челябинска поступило 75 сообщений о загрязнении воздуха.

75 жалоб на смог поступило во вторник, 12 ноября, отметили в пресс-службе городского управления безопасности жизнедеятельности. Больше всего сообщений направили жители Калининского района.

Начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков рассказал, что за последние несколько дней в ведомство поступило много жалоб на неприятный запах и уличную пыль. 7, 8 и 12 ноября экологи обнаружили в воздухе превышения по формальдегиду. Наиболее высокие показатели были зафиксированы в Ленинском и Тракторозаводском районах, сообщил Виталий Безруков.

«Есть небольшие превышения по формальдегиду в пределах 1-1,5 ПДК. Это не очень большие превышения, но в любом случае люди могли ощущать запах. Формальдегид какие-то конкретные предприятия не выбрасывают никогда. Выбросы промышленных предприятий и автомобильного транспорта взаимодействуют с кислородом, образуется формальдегид как вторичное загрязнение», — прокомментировал Виталий Безруков.

В среду министерство экологии проверит ряд предприятий. По словам Виталия Безрукова, также будут проводиться замеры вдоль крупных автомобильных дорог и рядом с производствами.

В Челябинске в понедельник объявили режим НМУ первой степени. Он будет действовать до вечера четверга.

Фото с сайта pravmin74.ru

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