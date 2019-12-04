В Челябинске возбудили уголовное дело о самоуправстве после жалоб на замену домофонов

Полиция возбудила уголовное дело по поводу замены домофонных аппаратов в Челябинске.

Уголовное дело о самоуправстве полиция завела по заявлениям местных жителей. Они жаловались, что с дверей их подъездов неправомерно сняли домофоны и заменили их на новые. Подробности в управлении МВД по Челябинску сообщить отказались.

Ранее на действия конкурента на рынке домофонов — компании «Интерсвязь» — жаловалась фирма «Факториал». Заявления ее представители подали в УФАС и прокуратуру. В обращениях было указано, что «Интерсвязь» навязывает услуги собственникам квартир. Также заявитель сообщил о незаконном демонтаже домофонов «Факториала» более чем в 200 многоквартирных домах. Позже их заменили оборудованием «Интерсвязи», говорится в заявлении. Также «Факториал» утверждает, что конкурент распространял ложные сведения о них, чтобы получать подписи жильцов о согласии на замену аппаратов.

Фото с сайта astravolga.ru

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