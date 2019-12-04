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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске возбудили уголовное дело о самоуправстве после жалоб на замену домофонов
04 декабря 201918:07

В Челябинске возбудили уголовное дело о самоуправстве после жалоб на замену домофонов

Полиция возбудила уголовное дело по поводу замены домофонных аппаратов в Челябинске.

Уголовное дело о самоуправстве полиция завела по заявлениям местных жителей. Они жаловались, что с дверей их подъездов неправомерно сняли домофоны и заменили их на новые. Подробности в управлении МВД по Челябинску сообщить отказались.

Ранее на действия конкурента на рынке домофонов — компании «Интерсвязь» — жаловалась фирма «Факториал». Заявления ее представители подали в УФАС и прокуратуру. В обращениях было указано, что «Интерсвязь» навязывает услуги собственникам квартир. Также заявитель сообщил о незаконном демонтаже домофонов «Факториала» более чем в 200 многоквартирных домах. Позже их заменили оборудованием «Интерсвязи», говорится в заявлении. Также «Факториал» утверждает, что конкурент распространял ложные сведения о них, чтобы получать подписи жильцов о согласии на замену аппаратов.

Фото с сайта astravolga.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

04.12.2019 г.

В Челябинске возбудили уголовное дело о самоуправстве после жалоб на замену домофонов

В Челябинске возбудили уголовное дело о самоуправстве после жалоб на замену домофонов

Полиция возбудила уголовное дело по поводу замены домофонных аппаратов в Челябинске

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