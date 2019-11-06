В Челябинске в середине ноября планируют провести митинг за возврат прямых выборов мэра

Сторонники возврата прямых выборов мэра намерены провести митинг на Алом поле.

Во вторник, 5 ноября, челябинское отделение партии «Яблоко» подало уведомление в городскую администрацию о проведении митинга. Планируется, что акция состоится 17 ноября на Алом поле. Ожидается участие до 2 тыс. человек.

Участники акции будут требовать внести изменения в областной закон о местном самоуправлении в Челябинске, сообщил председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

«Выборы у нас отняли. Мы сейчас бьемся за возврат. У нас есть фракция в Совете депутатов Центрального района Челябинска, где через ее руководителя Елену Вахтину был подан законопроект об изменении закона, который у нас прямые выборы отнял, где предусмотрено конкурсное назначение главы. Сейчас законопроект на стадии рассмотрения. Я думаю, на следующем заседании Совета этот проект рассмотрят, депутаты должны будут высказаться. Если большинство поддержат, то инициативу будут обсуждать в Законодательном собрании», — подчеркнул Ярослав Щербаков.

По мнению Ярослава Щербакова, есть риск, что проект о внесении изменений в закон забуксует и не пройдет дальше. На митинге будут собирать подписи в поддержку законопроекта. Во время прошлой акции, которая состоялась 17 февраля 2019 года на Алом поле, подписи под петицией с требованием вернуть прямые выборы мэра поставили более 1 тыс. человек, отметил Ярослав Щербаков.

Сейчас в Челябинске продолжается конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. До очного этапа допустили 15 человек. Он пройдет 12 ноября. Кандидаты представят конкурсной комиссии свои программы. После этого депутатам гордумы представят претендентов, из которых 19 ноября нужно будет выбрать главу Челябинска.

Фото с сайта pixabay.com

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