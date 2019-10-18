В Челябинске учитель 20 лет живет в школьной подсобке

Челябинского педагога на пенсии выселяют из подсобки в школе, где она прожила 20 лет.

Елена Мичульская приехала в Челябинск в начале 1990-х из Узбекистана и устроилась в школу в частном секторе Металлургического района учителем иностранных языков. С 1999 года она проживает в подсобном помещении учебного заведения рядом со спортзалом, которое она получила тогда по договору соцнайма. В 30-метровой каморке уже восемь лет нет горячей воды, отсутствует нормальный санузел, к женщине не приходит участковый врач, поскольку она фактически прописана по адресу школы.

Педагог стоит в очереди на получение жилья, как нуждающаяся. В 2015 году ее документы по какой-то причине передали с районного уровня на городской и ее очередь на получение отодвинулась на несколько десятков лет, сообщает творческая группа «Апрель».

«До 2014 года я стояла на очереди в администрации Металлургического района, в 2015-м по неким документам это передали в комитет по имуществу и со 125-й в Металлургическом районе я вдруг стала 4500-й в КУИЗО. Скорость очереди на протяжении четырех лет — 100 квартир в год. Мне самой бы хотелось иметь собственное жилье, которое я могла бы оставить или распорядиться каким-то образом, но я не могу его оставить, чтобы уехать, например, к дочери — у нее трое детей, ей нужна моя поддержка», — прокомментировала Елена Мичульская.

Челябинский правозащитник Дмитрий Шлемин рассказал «Челябинскому эху», что фактически ее «бессрочный» договор уже не имеет силы, поскольку признать ее подсобку пригодной для проживания невозможно. Елена Мичульская уже несколько лет находится на пенсии, и руководство школы, на территории которой находится ее каморка, в последнее время стало чаще требовать от нее освободить помещение.

«Сейчас ей благополучно с каждым годом чаще и чаще намекают, что нужно съехать, уже и директор школы ей говорит, что надо освободить помещение, потому что оно нужно для каких-то нужд учреждения. Хотя она говорит, что у нее на руках бессрочный договор социального найма. Но она стала заложником законодательства — когда поменялся Жилищный кодекс, все это кануло в небытие и этот договор сейчас, по сути, ничтожный, поскольку это помещение нельзя признать жилым. И сейчас она там на птичьих правах», — пояснил Дмитрий Шлемин.

Юрист добавил, что женщина активно пишет в инстанции с просьбой внести ясность в ее проблему. «Чиновники отправляют ее в суд, говорят: «У вас тут так все запущено, идите в суд», но при этом ничего не пытаются сделать, чтобы ей помочь и прояснить ситуацию, хотя обязаны ей содействовать», — пояснил Дмитрий Шлемин.

Дочь пенсионерки сейчас живет в Калининградской области. Если до конца года ситуация никак не проясниться, женщина планирует попытаться переехать к ней.

Скриншот видео с сайта vk.com / "Апрель"_новости_федеральные_СМИ

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