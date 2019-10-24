В Челябинске у здания педуниверситета появится карманный сквер

Часть улицы Володарского планируют благоустроить в 2020 году.

Речь идет об участке улицы Володарского от проспекта Ленина до Сони Кривой. На территории рядом с педагогическим университетом планируют создать карманный сквер с тихими зонами для отдыха. Об этом в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«В основном это будет тихая зона с лавочками, нестандартными зонами отдыха, перголами. Учитывали наличие рядом вуза, то есть это большое количество молодежи. В то же время надо учитывать, что рядом жилая зона, то есть каких-то активностей там делать нельзя, потому что жители будут недовольны. Для них это такая зеленая буферная зона. Это общемировой тренд — карманные парки. Рядом с жилыми и деловыми зонами есть зеленые участки, которые используются в качестве пешеходных зон — не более того, их можно превратить и в зону отдыха», — прокомментировал Виктор Ереклинцев.

Строители должны к февралю подготовить проект. «Если не будет проблем с финансированием, постараемся сделать сквер летом 2020 года», — резюмировал Виктор Ереклинцев.

Фото с сайта www.cspu.ru

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