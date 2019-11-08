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«Эхо Москвы» в Челябинске
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08 ноября 201914:30

В Челябинске у маршрутного такси во время движения оторвались колеса

По Ленинскому району ехала маршрутка без двух колес.

Об инциденте сообщили очевидцы в сообществе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В записи говорится, что все произошло в пятницу, 8 ноября, примерно в 11:30.

«У пазика, ехавшего на остановку Барбюса, оторвались два колеса. Так он проехал метров пять. Одно колесо осталось на месте, где отпало. Второе с огромной скоростью катилось в сторону остановки, подскочив на бордюре, летело в сторону тротуара, чудом не задело бабушку, стоящую рядом», — написал автор публикации.

Фото: Типичный Челябинск / vk.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

08.11.2019 г.

В Челябинске у маршрутного такси во время движения оторвались колеса

В Челябинске у маршрутного такси во время движения оторвались колеса

По Ленинскому району ехала маршрутка без двух колес

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