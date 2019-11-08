В Челябинске у маршрутного такси во время движения оторвались колеса

По Ленинскому району ехала маршрутка без двух колес.

Об инциденте сообщили очевидцы в сообществе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В записи говорится, что все произошло в пятницу, 8 ноября, примерно в 11:30.

«У пазика, ехавшего на остановку Барбюса, оторвались два колеса. Так он проехал метров пять. Одно колесо осталось на месте, где отпало. Второе с огромной скоростью катилось в сторону остановки, подскочив на бордюре, летело в сторону тротуара, чудом не задело бабушку, стоящую рядом», — написал автор публикации.

Фото: Типичный Челябинск / vk.com

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