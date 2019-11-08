В Челябинске требуют обанкротить оборонное предприятие из-за многомиллионных долгов

ФНС подала в суд на челябинский завод «Прибор».

По данным налоговой службы, предприятие накопило долгов на 438 млн рублей. В четверг, 7 ноября, заявление принял к производству Арбитражный суд Челябинской области, слушание состоится 24 декабря. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Завод «Прибор» работает в Челябинске с 1951 года, предприятие производит контрольно-измерительную технику, в том числе для нужд оборонного сектора. Структурно оно входит в госкорпорацию «Ростех».

Фото с сайта pixabay.com

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