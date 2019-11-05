В Челябинске стартует ремонт моста у «Мечел-Кокса»

Аварийный путепровод на пересечении улиц Монтажников и Морской начнут ремонтировать в среду, 6 ноября.

В первую очередь рабочие демонтируют трамвайные пути и электроопоры. Работы будет проводить компания «Урал-Сервис-Групп». На ремонт объекта уйдет 230 млн рублей. Завершить его планируют до 15 июля 2020 года.

Проезд через мост закрыли в конце 2018 года. Такое решение было принято из-за аварийного состояния путепровода.

Фото с сайта cheladmin.ru

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