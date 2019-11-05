Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске стартует ремонт моста у «Мечел-Кокса»
05 ноября 201910:47

В Челябинске стартует ремонт моста у «Мечел-Кокса»

Аварийный путепровод на пересечении улиц Монтажников и Морской начнут ремонтировать в среду, 6 ноября.

В первую очередь рабочие демонтируют трамвайные пути и электроопоры. Работы будет проводить компания «Урал-Сервис-Групп». На ремонт объекта уйдет 230 млн рублей. Завершить его планируют до 15 июля 2020 года.

Проезд через мост закрыли в конце 2018 года. Такое решение было принято из-за аварийного состояния путепровода.

Фото с сайта cheladmin.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

В Челябинске стартует ремонт моста у «Мечел-Кокса»

В Челябинске стартует ремонт моста у «Мечел-Кокса»

Аварийный путепровод на пересечении улиц Монтажников и Морской начнут ремонтировать в среду, 6 ноября

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

31 октября 2019 15:14 Дорожники попросили челябинских автомобилистов не мешать работе снегоуборочной техники
28 октября 2019 17:20 Срок гарантии на отремонтированные дороги в Челябинске продлили на год — до четырех лет
28 октября 2019 14:09 Власти Челябинска заявили, что планируют использовать по минимуму противогололедные смеси
25 октября 2019 18:05 Ремонт дорог в Челябинске продолжится до декабря
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial