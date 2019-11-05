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«Эхо Москвы» в Челябинске
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05 ноября 201910:24

В Челябинске стартовал конкурс на должность главного архитектора


В Челябинске начали готовить смену главному архитектору города.

Прием документов стартовал во вторник, 5 ноября. Конкурс проводится на включение в кадровый резерв — о замещении должности зампредседателя профильного комитета администрации речи пока не идет.

Среди требований к кандидатам — диплом архитектора или специалиста по градостроительству, возраст не старше 65 лет, опыт работы в муниципальных органах или по профилю не менее трех лет. Также требуется приложить портфолио, демонстрирующее профессиональные навыки. Сам конкурс в виде собеседования с претендентами состоится 3 декабря.

Главным архитектором Челябинска с начала 2000-х является Николай Ющенко. В последнее время его деятельность стали критиковать эксперты и общественники, в вину ему ставят отсутствие в мегаполисе единого архитектурного облика и городского пространства.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

В Челябинске стартовал конкурс на должность главного архитектора

В Челябинске стартовал конкурс на должность главного архитектора

В Челябинске начали готовить смену главному архитектору города

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