В Челябинске стартовал конкурс на должность главного архитектора





В Челябинске начали готовить смену главному архитектору города.

Прием документов стартовал во вторник, 5 ноября. Конкурс проводится на включение в кадровый резерв — о замещении должности зампредседателя профильного комитета администрации речи пока не идет.

Среди требований к кандидатам — диплом архитектора или специалиста по градостроительству, возраст не старше 65 лет, опыт работы в муниципальных органах или по профилю не менее трех лет. Также требуется приложить портфолио, демонстрирующее профессиональные навыки. Сам конкурс в виде собеседования с претендентами состоится 3 декабря.

Главным архитектором Челябинска с начала 2000-х является Николай Ющенко. В последнее время его деятельность стали критиковать эксперты и общественники, в вину ему ставят отсутствие в мегаполисе единого архитектурного облика и городского пространства.

Фото с сайта www.chelduma.ru

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