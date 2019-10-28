В Челябинске создали коллекцию дизайнерских противогазов

Челябинские дизайнеры представили fashion-линейку индивидуальных средств защиты дыхания.

Коллекция называется «Режим черного неба» — так в Челябинске стали называть неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению в атмосфере промышленных выбросов и автомобильных выхлопов. Зачастую это приводит к возникновению смога. В опубликованном в соцсетях промо-ролике с показом черных, красных и декорированных перьями и цветами масок, по задумке авторов, показано «время, когда противогаз становится частью повседневной одежды и, как следствие, входит в моду». «Надеемся, что это не предсказание будущего», — уточнили в творческой группе KOVIN VIDEO.

Как утверждают эксперты, фильтрующий противогаз такого типа, как представлен на видео, действительно защищает от воздействия вредных выбросов. Но ходить в нем по улице все же не стоит, ранее рассказал «Челябинскому эху» преподаватель ОБЖ в лицее №77 Марс Вахидов — в первую очередь из-за того, что человеку в противогазе относительно комфортно всего около 15 минут, после чего он банально устает дышать. При этом существуют более простые виды средств защиты.

«Большинство загрязнителей может поглощаться водным раствором соды. Предположим, если изготовить ватно-марлевую повязку, пропитанную раствором соды, то в утренние или вечерние часы, когда смог, эта повязка может существенно снизить попадание в легкие основных загрязнителей, таких как сернистый газ, формальдегид, фенол, оксиды азота и прочее», — пояснил Марс Вахидов.

Видео: KOVIN VIDEO / vk.com

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