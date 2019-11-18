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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске собираются менять проект набережной из-за проблем с госэкспертизой
18 ноября 201915:20

В Челябинске собираются менять проект набережной из-за проблем с госэкспертизой

Власти Челябинска рассказали о проблемах с проектом набережной реки Миасс.

План благоустройства участка берега от моста на Кирова до улицы Пушкина с прилегающим сквером выполнила компания «Проинжиниринг» из Казани. Однако на него до сих пор нет положительного заключения госэкспертизы, рассказала врио мэра Наталья Котова. На данный момент непонятно, сколько предстоит потратить денег на реализацию проекта, из-за этого не получается провести по нему торги.

«По предыдущему проекту, который мы планировали выставить, до сих пор нет экспертного заключения на сметную часть, то есть мы не понимаем его стоимости. Денежные средства на этот объект направлены в 2019 году. Поэтому отторговать, зайти, выполнить часть работ, которые планировались, мы в противном случае не успеваем», — прокомментировала Наталья Котова.

Как отметила Наталья Котова, проектной организации еженедельно выдавались замечания, которые та не устраняла из-за проблем с госэкспертизой. Ранее ситуация подверглась жесткому разбору в мэрии, вопросы по ней были адресованы в том числе уволенному на прошлой неделе вице-мэру Владимиру Алейникову.

Врио главы города рассказала, что существует альтернативный план благоустройства набережной, созданный челябинской компанией. Если в ближайшее время «Проинжиниринг» не решит вопросы с госэкспертизой, подрядчик проекта будет заменен. Время для внесения корректив в документ и получения экспертного заключения еще есть — до весны 2020 года, когда завершится укрепление береговой линии, подчеркнула Наталья Котова.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

В Челябинске собираются менять проект набережной из-за проблем с госэкспертизой

В Челябинске собираются менять проект набережной из-за проблем с госэкспертизой

Власти Челябинска рассказали о проблемах с проектом набережной реки Миасс

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