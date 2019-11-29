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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскВ Челябинске шумозащитные экраны ставят вдоль кладбища
29 ноября 201918:08

В Челябинске шумозащитные экраны ставят вдоль кладбища

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Успенское кладбище закрывают шумозащитными экранами.

Фотографии и видео с участка, на котором ставят панели, в редакцию «Челябинского эха» прислал депутат Роман Никитин.

На снимках видно, что несколько секций уже установлено. Их монтируют вдоль кладбища в рамках подготовки к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС — мимо погоста проходит гостевой маршрут.

Надгробья с дороги и раньше не бросались в глаза, поскольку там стоит обычный забор.

Идея установить на улицах Челябинска шумозащитные экраны ранее встретила неоднозначную реакцию горожан. Серыми непрозрачными панелями собирались закрыть частный сектор на улице Комарова — от этих планов властям пришлось отказаться из-за массового недовольства жильцов. Также мэрия скорректировала проект в отношении улицы Братьев Кашириных и в поселке Мелькомбинат. После этого стало известно, что экраны планируют поставить вдоль автодороги «Меридиан».

Фото, видео: Роман Никитин

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.11.2019 г.

В Челябинске шумозащитные экраны ставят вдоль кладбища

В Челябинске шумозащитные экраны ставят вдоль кладбища

Успенское кладбище закрывают шумозащитными экранами

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