В Челябинске шумозащитные экраны ставят вдоль кладбища

Успенское кладбище закрывают шумозащитными экранами.

Фотографии и видео с участка, на котором ставят панели, в редакцию «Челябинского эха» прислал депутат Роман Никитин.

На снимках видно, что несколько секций уже установлено. Их монтируют вдоль кладбища в рамках подготовки к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС — мимо погоста проходит гостевой маршрут.

Надгробья с дороги и раньше не бросались в глаза, поскольку там стоит обычный забор.

Идея установить на улицах Челябинска шумозащитные экраны ранее встретила неоднозначную реакцию горожан. Серыми непрозрачными панелями собирались закрыть частный сектор на улице Комарова — от этих планов властям пришлось отказаться из-за массового недовольства жильцов. Также мэрия скорректировала проект в отношении улицы Братьев Кашириных и в поселке Мелькомбинат. После этого стало известно, что экраны планируют поставить вдоль автодороги «Меридиан».

Фото, видео: Роман Никитин

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